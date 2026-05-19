В ИК-9 почтили память погибшего на СВО сотрудника Ильи Клюшенкова

В исправительной колонии № 9 в Волгограде почтили память Ильи Клюшенкова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции (СВО). Перед подписанием контракта с Минобороны РФ мужчина работал в колонии младшим инспектором отдела охраны.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области, цветы к мемориальной плитке на территории возложили родители, супруга и дочь героя СВО.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации по защите Донбасса Илья Клюшенков Указом Президента России награждён посмертно тремя медалями «За отвагу» и орденом Мужества.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области.