В ИК-9 почтили память погибшего на СВО сотрудника Ильи Клюшенкова

В исправительной колонии № 9 в Волгограде почтили память Ильи Клюшенкова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции (СВО). Перед подписанием контракта с Минобороны РФ мужчина работал в колонии младшим инспектором отдела охраны.