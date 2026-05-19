Железную дорогу в Поволжье защитят от паводков с помощью цифрового мониторинга

Цифровой мониторинг паводков введут на железнодорожных путях. Соответствующее соглашение заключили МТС и Горьковская железная дорога на конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. Соглашение предусматривает внедрение автоматизированной системы, которая позволит круглосуточно отслеживать уровень воды в потенциально опасных зонах и оперативно предупреждать сотрудников железной дороги о риске подтоплений.
Как рассказали представители МТС, система основана на сети удаленных датчиков, работающих в том числе на солнечных батареях. Оборудование устанавливается вдоль железнодорожной инфраструктуры — на мостах, береговых опорах и других объектах — и в режиме реального времени контролирует состояние почвы, а также уровень воды в реках, каналах, озерах и других водоемах.
Датчики способны передавать данные по GSM-каналам связи менее чем за минуту после изменения параметров. Вся информация будет поступать в Центр управления инфраструктурой Горьковской железной дороги, где специалисты смогут оперативно оценивать риски и принимать решения.
Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подчеркнул, что система особенно важна для регионов, где железнодорожная инфраструктура регулярно сталкивается с последствиями паводков и сильных осадков. Так, например, в этом году в Республике Марий Эл зафиксировали высокий подъем реки, которая разлилась и на пути. Тогда пришлось регулировать все в ручном режиме. «Горьковская железная дорога присутствует в 15 регионах России. Для нас важно собирать эту информацию, потому что у нас есть мосты, земляное полотно, контактная сеть вдоль путей. Мы должны понимать, насколько паводковые воды влияют на инфраструктуру», — заявил он.
По словам вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина, система будет использоваться круглогодично, поскольку угрозу для железной дороги представляют не только весенние паводки, но и ливни, бури и резкие подъемы уровня воды в течение всего года.
Кроме системы контроля паводков, партнерство предусматривает внедрение экологического мониторинга сточных вод. Планируется контролировать гидрохимический состав сбросов и снижать риск загрязнения водоемов. Проект станет частью Экологической стратегии «РЖД» до 2030 года.
В перспективе компании также планируют развивать сотрудничество в области инфраструктуры связи и мониторинга оборудования на железнодорожных путях. Предполагается, что это позволит повысить надежность передачи данных, быстрее выявлять неисправности и минимизировать риски аварийных ситуаций на транспортной сети.