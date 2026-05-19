Железную дорогу в Поволжье защитят от паводков с помощью цифрового мониторинга

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подчеркнул, что система особенно важна для регионов, где железнодорожная инфраструктура регулярно сталкивается с последствиями паводков и сильных осадков. Так, например, в этом году в Республике Марий Эл зафиксировали высокий подъем реки, которая разлилась и на пути. Тогда пришлось регулировать все в ручном режиме. «Горьковская железная дорога присутствует в 15 регионах России. Для нас важно собирать эту информацию, потому что у нас есть мосты, земляное полотно, контактная сеть вдоль путей. Мы должны понимать, насколько паводковые воды влияют на инфраструктуру», — заявил он.