В Ремонтненском поселении прошла акция против рекламы наркотиков

В Ремонтненском сельском поселении состоялась профилактическая акция «Очистим наши улицы!» в рамках исполнения задач антинаркотической комиссии Ростовской области.
В целях предупреждения наркомании среди подростков и молодежи прошел рейд по местам возможного нанесения противоправных граффити: фасады зданий, заборы, информационные стены, остановки общественного транспорта.
Как сообщает газета «Рассвет», в мероприятии приняли участие волонтеры и члены добровольной народной дружины. В ходе работы они обнаружили и устранили «зашифрованную» рекламу психоактивных веществ.