«Вряд ли приведет к капитуляции»: эксперт объяснил, почему Трамп отложил атаку на Иран

Продолжение войны или переговоры
«Однако более вероятно, что Трамп ищет любой повод этого не делать, поскольку возобновление боевых действий вряд ли приведет к капитуляции Ирана», — отмечает Юрк.
По мнению собеседника Новостей Mail, в случае новой атаки США Иран, скорее всего, вновь начнет наносить удары по союзникам Вашингтона в регионе. Риск такого сценария мог подтолкнуть арабские монархии к диалогу об отсрочке боевых действий в надежде, что сторонам удастся договориться.
«Китайский фактор»
Юрк также обратил внимание на тесные связи Китая с монархиями Персидского залива. По его словам, нельзя исключать, что Пекин мог рекомендовать им выступить в роли посредников или «просителей» в вопросе отсрочки ударов.
Пекину, несмотря на накопленные им запасы энергоресурсов, безусловно важны поставки нефти и газа из Персидского залива, поэтому он заинтересован в сохранении шаткого, но все же мира в регионе.
Что же касается Катара, то он, как и Саудовская Аравия, напротив выступает с более примирительных по отношению к Ирану позиций, и потому сложно ожидать его вступления в конфликт на стороне Соединенных Штатов.
Перспективы эскалации конфликта
По мнению эксперта, американское руководство и прежде всего сам Трамп готовы к возобновлению конфликта, однако Вашингтон будет до последнего добиваться от Тегерана приемлемых условий сделки.
Эти ультиматумы американского президента вряд ли могут служить предвестником чего-либо, поскольку они далеко не первые и вряд ли станут последними. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, как глобальных, так и региональных.
Он также отметил, что на фоне приближения промежуточных выборов в Конгресс республиканцам невыгодны рост цен на топливо и ухудшение экономической ситуации, которые могут последовать после возобновления войны с Ираном. При этом, добавил эксперт, нельзя исключать и непредсказуемость решений президента США — «фактор Трампа», который может сыграть в самый неожиданный момент, отмечает эксперт.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ попросили США отсрочить атаку на Иран на 2−3 дня. Об этом американский президент заявил журналистам на мероприятии в Белом доме.