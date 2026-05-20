«Вряд ли приведет к капитуляции»: эксперт объяснил, почему Трамп отложил атаку на Иран

На Ближнем Востоке сохраняется хрупкое перемирие, на фоне которого президент США Дональд Трамп продолжает усиливать давление на Иран и допускает возобновление ударов. При этом он заявил, что Катар и ОАЭ попросили США отложить атаку на Иран на 2−3 дня. Почему Вашингтон может не спешить с новой военной операцией, Новостям Mail объяснил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк.

Авторы и эксперты
Алексей Юрк
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Продолжение войны или переговоры

США технически готовы возобновить военную кампанию против Ирана, считает эксперт. По его словам, переговоры фактически зашли в тупик, а Вашингтон продолжал переброску сил в регион даже во время перемирия.

«Однако более вероятно, что Трамп ищет любой повод этого не делать, поскольку возобновление боевых действий вряд ли приведет к капитуляции Ирана», — отмечает Юрк.

По мнению собеседника Новостей Mail, в случае новой атаки США Иран, скорее всего, вновь начнет наносить удары по союзникам Вашингтона в регионе. Риск такого сценария мог подтолкнуть арабские монархии к диалогу об отсрочке боевых действий в надежде, что сторонам удастся договориться.

«Китайский фактор»

Юрк также обратил внимание на тесные связи Китая с монархиями Персидского залива. По его словам, нельзя исключать, что Пекин мог рекомендовать им выступить в роли посредников или «просителей» в вопросе отсрочки ударов.

Пекину, несмотря на накопленные им запасы энергоресурсов, безусловно важны поставки нефти и газа из Персидского залива, поэтому он заинтересован в сохранении шаткого, но все же мира в регионе.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

При этом позиции стран Залива в отношении конфликта различаются. По словам Юрка, ОАЭ могут быть ближе к поддержке США с учетом активного развития связей с Израилем и более выраженного недовольства действиями Ирана.

Что же касается Катара, то он, как и Саудовская Аравия, напротив выступает с более примирительных по отношению к Ирану позиций, и потому сложно ожидать его вступления в конфликт на стороне Соединенных Штатов.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Перспективы эскалации конфликта

По мнению эксперта, американское руководство и прежде всего сам Трамп готовы к возобновлению конфликта, однако Вашингтон будет до последнего добиваться от Тегерана приемлемых условий сделки.

Эти ультиматумы американского президента вряд ли могут служить предвестником чего-либо, поскольку они далеко не первые и вряд ли станут последними. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, как глобальных, так и региональных.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Он также отметил, что на фоне приближения промежуточных выборов в Конгресс республиканцам невыгодны рост цен на топливо и ухудшение экономической ситуации, которые могут последовать после возобновления войны с Ираном. При этом, добавил эксперт, нельзя исключать и непредсказуемость решений президента США — «фактор Трампа», который может сыграть в самый неожиданный момент, отмечает эксперт.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ попросили США отсрочить атаку на Иран на 2−3 дня. Об этом американский президент заявил журналистам на мероприятии в Белом доме.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше