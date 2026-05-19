Россияне смогут проверить информацию о таксистах через "Макс"

Минтранс объединит реестр такси с "Максом" для проверки легальности водителей.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Федеральный реестр такси планируется интегрировать с мессенджером «Макс», что позволит пассажирам еще до поездки узнавать о легальности перевозчика, сообщил директор «Ситуационно-информационного центра» (СИЦ) Минтранса РФ Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР.

«Мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером “Макс” — с национальным мессенджером. И идея очень проста, чтобы вы, как пассажиры, еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер, либо вбить его в мессенджер “Макс” и сразу же получить ответ, легальный перевозчик или нет», — сказал он, имея в виду ФГИС «Такси».

Кисляков отметил, что данное решение будет способствовать повышению безопасности перевозок.

Информационно-аналитическая система ФГИС «Такси», созданная для повышения прозрачности таксомоторной отрасли отрасли, собирает, обрабатывает и хранит в себе сведения об агрегаторах, перевозчиках и автомобилях легкового такси в России.