«Парашют — только средство доставки». Всё о работе авиапожарных в Прикамье

Прыжок с парашютом в тайгу — это не подвиг, а способ добраться до работы, места тушения лесного пожара. Основная задача парашютистов-пожарных начинается после приземления. Заместитель руководителя, начальник специализированного подразделения «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» ГБУ ПК «Гослесхоз» Игорь Киселёв объясняет, почему авиация незаменима и где готовят таких специалистов.
Табор у кромки огня.
Марина Сизова, perm.aif.ru: Игорь Александрович, чем авиапожарный отличается от обычного лесного пожарного?
Игорь Киселёв: Разница только в способе доставки. Лесного пожарного к месту тушения доставляют на машине или лодке, авиапожарный десантируется с самолёта или вертолёта.
Наша команда — это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные. Первые прыгают с парашютом с самолёта, вторые спускаются с вертолёта на специальном устройстве — это шнур с карабином, блоком и подвесной системой.
На земле при тушении лесных пожаров они работают одинаково: с использованием бензопил, лопат, мотопомп. Парашют или спусковое устройство — только средство доставки.
Три минуты ты орёл в небе, а потом три-пять дней — ломовая лошадь в лесу на пожаре.
— А кто ещё входит в команду?
— Есть лётчик-наблюдатель. Работает как штурман: обнаруживает лесные пожары, определяет их местоположение и силу, возможные угрозы, рассчитывает точки высадки парашютистов и выброски грузов. В нашем подразделении квалификацию лётчика-наблюдателя имеют пятеро.
А руководит группой на земле инструктор — самый опытный парашютист-пожарный или десантник-пожарный. Он производит разведку, принимает решения о тактике и технике тушения, докладывает оперативную информацию о пожаре диспетчеру региональной диспетчерской службы.
— Где готовят таких специалистов?
— Авиационный учебный центр есть в Пушкино Московской области при ФБУ «Авиалесоохрана». Также учат в Красноярском крае, Республике Коми и Архангельске.
Курс подготовки парашютиста-пожарного длится около месяца. В него входят: радиосвязь, тактика и техника тушения, парашютная подготовка, аварийно-спасательная подготовка, охрана труда и первая помощь. Часть дисциплин — дистанционно, экзамены и практику сдают уже на месте.
— Кто идёт в профессию? Какие требования, особенно к парашютистам?
— В основном это ребята после армии, часто из ВДВ, которые физически подготовлены и уже знают специфику прыжков с парашютом. Обязательно нужно пройти медицинскую комиссию.
Парашютист-пожарный должен быть физически крепким и понимать: ты прыгаешь не на стадион, а в лес, на маленькую ограниченную площадку, которую нашёл с воздуха. Это не спорт.
— Что входит в экипировку? Сколько это весит?
— На группу из пяти-шести человек — 100−150 кг. Это парашюты и снаряжение парашютиста-пожарного (защитный костюм от сучьев и стволов деревьев при приземлении).
Средства пожаротушения: бензопилы, мотопомпы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители и лопаты (ничего лучше пока не придумали).
Горюче-смазочные материалы, чтобы всё это работало.
И таборное имущество: палатки, спальники, продукты питания, посуда — всё для автономной жизни в лесу на пять суток. Груз сбрасывается на грузовых парашютах.
— Таборное?
— Табором мы называем лагерь в лесу, где живёт группа. Соответственно, таборное имущество — всё, что нужно для этого быта.
— Что происходит после приземления?
— Группа делится. Инструктор с одним из опытных парашютистов-пожарных уходит на разведку: оценивают пожар, решают, с какой стороны подступиться, какие средства применить, хватает ли своих сил.
Остальные в это время ставят лагерь, где группа будет жить.
Инструктор возвращается, проводит инструктаж, докладывает диспетчеру обстановку: есть ли подъезды к пожару, есть ли рядом вода, нужна ли помощь.
Дальше расставляет людей. Если хватает сил — тушат по всему периметру. Если нет — заходят с фронта или с флангов, стараются увести пожар в естественное препятствие: в реку или дорогу.
Когда пожар сильный и к кромке невозможно подойти из-за жара, на расстоянии прокладывают минерализованную полосу или делают отжиг — пускают встречный пал.
Где нет дорог.
— В каких случаях без авиации не обойтись?
— Россия большая, и дороги есть не везде. Вся территория страны поделена на зоны охраны лесов от пожаров. Если лесопожарное формирование может доехать до места за три часа — это зона наземного тушения. Если дольше — зона авиационного тушения.
Север Пермского края — труднодоступная территория, дорог там почти нет. Пока наземная бригада доберётся, пожар разрастётся до крупных размеров. Вот почему на севере работаем именно мы — авиапожарные.
— А в наземных зонах вас не привлекают?
— Обычно нас просят подключиться только тогда, когда обстановка выходит из-под контроля, пожаров много или они крупные. В зоне наземного тушения полёты запрещены, поэтому мы тушим с земли, как обычные лесные пожарные.
— Заповедники «Басеги» и «Вишерский» помечены на ваших картах другим — белым цветом. Почему?
— Мы охраняем весь государственный лесной фонд Пермского края. А федеральные заповедники — это федеральная собственность, там своя служба, местные егеря. Мы туда не летаем.
— Где базируется ваша авиация?
— У нас три авиаотделения: Березниковское, Гайнское и Ныробское. В работе два самолёта Ан-2 и один вертолёт Robinson R-44. Своих воздушных судов у нас нет — мы нанимаем авиапредприятие из Уфы. Их техника базируется у нас весь пожароопасный сезон, с мая по сентябрь.
— По каким показателям судят о качестве вашей работы?
— Главный — ликвидация лесного пожара в первые сутки с момента обнаружения. У нас он держится на уровне 80−90% из года в год.
Главный враг — ветер.
— Почему возникают лесные пожары?
— Примерно 70−80% — из-за людей. Кто-то бросил окурок, не затушил костёр, оставил стекло — оно сработало как линза, или специально сжёг сухую траву на поле, чтобы избавиться от неё, а огонь ушёл в лес.
Остальные 20−30% — сухие грозы: молния бьёт в сухое дерево или валежник. Самый страшный враг — ветер. Он разгоняет огонь в разы быстрее.
— Лес горит весной-летом?
— Весной — чаще всего из-за сухой прошлогодней травы. Она вспыхивает вмиг. Такие пожары называются беглыми — они быстро распространяются по траве, но вглубь не уходят, тушить их проще.
В начале лета трава зелёная, опасность меньше. А ближе к середине жаркая сухая погода высушивает лесной горючий материал, начинаются сухие грозы. Пожары становятся серьёзнее.
Осенью земля просыхает, огонь уходит вглубь. Тушить такие пожары сложнее и дольше.
Зимой пожары редкость, но бывают. В 2025 г. в январе тушили торфяной пожар.
Ещё многое зависит от леса. На юге края — в большей степени лиственные леса. Там костёр часто гаснет сам.
А на севере беломошные хвойные леса — сосняки, ягель, сухостой. Если не затушить костёр — пожар будет обязательно.
— Беспилотники применяете? Могут они заменить человека?
— Беспилотники помогают быстрее заметить пожар. На наземных маршрутах мы патрулируем с их помощью: поднимаем квадрокоптер на высоту до 150 м, осматриваем лес — это удобно. Но тушить пожар они не умеют. Для этого нужны люди.
Лентяев нет.
— Сколько человек в службе?
— Парашютно-десантная пожарная служба состоит из 90 чел. Из них непосредственно парашютистов-пожарных — 47.
— Как с кадрами?
— Недобор. Молодёжь хочет больших зарплат при малых усилиях. А здесь так не получится — надо работать. Зарплаты разные: от 40 до 80 тыс. руб. Держит людей в профессии в основном льготная пенсия. У нас год идёт за полтора. Отработал 18 сезонов — можешь выйти на пенсию досрочно.
— А женщины среди парашютистов есть?
— Нет. С бытом всё сложно. Туалет в лесу, моешься порой из лужи, одолевает гнус. Это мужская работа.
— Насколько опасная?
— Если всё делать по инструкции — риск минимальный. Необходимо соблюдать технику безопасности при производстве прыжков с парашютом, спусков и при тушении лесных пожаров. Прописана определённая укладка снаряжения — укладывай именно так, а не как-нибудь иначе. Халатность — вот что по-настоящему опасно в нашей работе.
— Что бы сказали тем, кто думает пойти в авиалесоохрану?
— Лентяям здесь делать нечего. Если хочешь зарабатывать — можно. Да, физически сложно, но есть романтика. И главное: ты занимаешься полезным делом — охраняешь природу, лёгкие страны. Для себя и для потомков.
