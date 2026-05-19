На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом и грозой

Накануне очередных «сюрпризов» от погоды горожанам напоминают простейшие правила безопасности, которые, однако, могут спасти им жизнь. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, школами и детскими садами. Пешеходам при мощных порывах ветра следует обходить стороной рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Ради собственного спокойствия волгоградцам рекомендуют также парковаться вдали от деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.