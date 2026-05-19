За помощь в тушении пожара на Есауловской петле наградили двух братьев

Двух красноярских школьников наградили за помощь в тушении лесного пожара на Есауловской петле: на кроссовых мотоциклах они подвозили огнеборцам ранцевые огнетушители с водой. Георгий Котов и Демьян Пустошилов — братья, спортсмены. Когда начался пожар, они катались неподалеку на кроссовых мотоциклах. Мимо нас на гору поднимался пожарный с полным ранцевым лесным огнетушителем воды. Мы вызвались помочь. Сделали несколько рейсов на самый верх. Я даже попробовал пешком пронести полный ранец. Очень тяжело, хотя всю жизнь занимаюсь спортом, — рассказал Георгий. Он учится в 10-м классе физико-математической школы-интерната при СФУ. Демьян — в 9-м классе школы № 161. На торжественной линейке им вручили грамоты и ценные подарки. Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков поблагодарил ребят за помощь и активную жизненную позицию. Напомним, пожар возник 1 мая по вине мужчины, который трижды запустил в воздух ракетницу. В горной местности с огнем пришлось бороться вручную. Пожар прошел 17 га. Виновник пожара возместил нанесенный лесному фонду ущерб — более 800 тысяч рублей. Осталось возместить расходы на тушение лесного пожара в размере около миллиона рублей.