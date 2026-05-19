Десять садов и скверов в Петербурге получили названия

Сразу несколько зеленых зон в Калининском районе получили имена в честь старинного курорта «Полюстровские воды». Сквер между Пискаревским проспектом и Ключевой улицей назвали сквером Полюстровские Воды. А два других сквера от Ключевой улицы до Пискаревского стали двумя участками Тепловодской аллеи. Раньше там проходил Тепловодский канал, который потом засыпали.