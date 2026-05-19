Требования к санаториям стали жестче в Беларуси — что ждет отдыхающих

В Беларуси ужесточили требования к санаториям, сообщил телеграм-канал правительства.
Так, постановлением Совмина скорректированы критерии государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций в Беларуси. В частности, белорусские санатории хотят простимулировать расширять перечень услуг и повышать их уровень, а также развивать новые методы и технологии в сфере оздоровительной отрасли. Планируется также расширение рынка и экспорта услуг санаторно-курортного лечения и оздоровления.
Еще новое положение актуализировало ряд критериев и параметров для оценки санаториев. Например, изменились требования к материально-технической базе и кадрам, перечню услуг для получения категории санатория.
Также в рабочие группы по госаттестации включены представители главных управлений по образованию облисполкомов для контроля организации воспитательно-образовательного процесса с детьми на санаторно-курортном лечении или оздоровлении в детских реабилитационно-оздоровительных центрах.
Постановлением еще актуализирован перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в его включаются только учреждения, которые прошли государственную аттестацию.