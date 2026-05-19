Требования к санаториям стали жестче в Беларуси — что ждет отдыхающих

Так, постановлением Совмина скорректированы критерии государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций в Беларуси. В частности, белорусские санатории хотят простимулировать расширять перечень услуг и повышать их уровень, а также развивать новые методы и технологии в сфере оздоровительной отрасли. Планируется также расширение рынка и экспорта услуг санаторно-курортного лечения и оздоровления.