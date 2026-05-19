Утром в Ростове грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Утром во вторник, 19 мая, на Дону грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в 9:09 на железнодорожном переезде станции Заречная в Ростове. Об этом рассказали в официальных социальных сетях СКЖД. Водитель машины выехал на пути перед приближающимся составом.