Утром в Ростове грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Утром во вторник, 19 мая, на Дону грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в 9:09 на железнодорожном переезде станции Заречная в Ростове. Об этом рассказали в официальных социальных сетях СКЖД. Водитель машины выехал на пути перед приближающимся составом.
— Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Поэтому столкновения избежать не удалось, — сообщили представители ведомства.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава после удара нет. Происшествие на переезде не повлияло на график движения других поездов.
Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей проявлять предельную бдительность. При пересечении путей автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.