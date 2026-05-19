Рособрнадзор определил нарушения, за которые выпускников могут удалить с ЕГЭ

Рособрнадзор определил перечень нарушений порядка проведения ЕГЭ, за которые участников могут удалить из пункта проведения экзамена. Это следует из методических рекомендаций, передает ТАСС.
Согласно документу запрещается выполнять экзаменационную работу не самостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц. Кроме того, участникам ЕГЭ запрещено общаться друг с другом во время проведения экзамена.
В рекомендациях отмечается, что в день проведения экзамена участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Кроме того, запрещено фотографировать экзаменационные материалы и черновики, общаться с другими участниками экзамена, пересаживаться и обмениваться любыми предметами.
Помимо этого, участникам нельзя выносить из аудиторий черновики и экзаменационные материалы, пользоваться неразрешенными справочными материалами, переписывать задания КИМ в черновики и перемещаться по пункту проведения экзамена без сопровождения организатора.
Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе школьника и использоваться во время проведения ЕГЭ в 2026 году. Кроме того, ведомство запретило досматривать школьников перед сдачей.
