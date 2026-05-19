Вячеслав Володин объяснил, почему необходимо развивать детский отдых в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил детский лагерь «Дугино-Феникс» в преддверии первой смены. Чиновник рассказал, почему важность оздоровительного отдыха для детей значительно возросла в последние годы.
Напомним, что с 3 марта в России действует закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Теперь за работу лагерей отвечают главы регионов.
По мнению Володина, усиление работы детских оздоровительных лагерей необходимо, так как дети все больше времени посвящают гаджетам, которые заменяют им живое общение. В лагере ребенок не только поправляет здоровье и занимается спортом, но и учится взаимодействовать со сверстниками.
«Необходимо создавать все условия для детского отдыха, чтобы ребенок после школы мог отдохнуть на природе и получить новые знания: через кружки, секции это делать намного эффективнее. Это и детям добавляет в развитии. И родителей разгружает», — подчеркнул председатель Госдумы.
Он также добавил, что пришкольная площадка не может заменить оздоровительный лагерь, поэтому планируется делать все возможное, чтобы сделать детский отдых более доступным и современным.
