В общественном транспорте Перми рост числа безбилетников приблизился к 20%

В Перми подвели итоги работы транспортной сферы за первый квартал 2026 года. По данным департамента транспорта администрации города, за с января по апрель пассажиры общественного транспорта совершили 51,2 млн поездок, включая автобусы — 43,9 млн, трамваи — 7,3 млн.
Наиболее популярным стал способ оплаты проезда банковскими и транспортными картами — 56,6%. Проездными воспользовались 42% пассажиров.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество вынесенных постановлений в отношении — с 5,4 тыс. до 6,6 тыс. случаев. За безбилетный проезд в бюдет города взыскали 12,2 млн руб., годом ранее — 9,9 млн руб.
Почти на 30% выросла сумма штрафов перевозчикам за срыв расписания, неработающее оборудование и другие нарушения — с 14 млн до 19,9 млн руб.