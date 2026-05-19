За срыв знаков о запрете купания в Омске грозит арест до 15 суток

В Омске напоминают об административной ответственности за повреждение или уничтожение информационных знаков, запрещающих купание. Такие таблички размещены на береговой линии городских водоемов в зонах, опасных для жизни и здоровья граждан.
С начала мая сотрудники профильного департамента проводят регулярные рейдовые мероприятия. Комиссионные объезды направлены на выявление нарушений в местах несанкционированного купания и проверку сохранности предупредительных конструкций. Особое внимание уделяется участкам с нестабильным грунтом, сильным течением или другими скрытыми угрозами.
Законодательство предусматривает строгие меры за порчу имущества, обеспечивающего безопасность людей. Уничтожение или повреждение знаков влечет наложение штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Специалисты призывают омичей соблюдать правила поведения на воде и не игнорировать запреты. Ответственное отношение к предупреждающим знакам помогает предотвратить трагические случаи и сохранить жизнь отдыхающих.