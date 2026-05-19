Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе проверят владельцев коммунальной и строительной техники

В Уфе стартовало информационно-разъяснительное мероприятие по профилактике правонарушений при эксплуатации самоходной коммунальной и строительной техники под условным названием «Частник», сообщает администрация города.

Источник: администрация Уфы | сайт

Профилактические рейды в Уфе пройдут с участием специалистов министерства природопользования и экологии региона, государственных инспекторов Госавтоинспекции до 1 июня. Предусмотрены беседы и консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований и обеспечения безопасности.

Владельцы техники обязаны в течение 10 суток с момента приобретения зарегистрировать её в органах гостехнадзора. Для этого необходимо подать заявление на совершение регистрационных действий (с приложением копий документов, послуживших основанием для этого) на сайте Госуслуг. Документом на право управления самоходными машинами является удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей категорией.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стартовала спецоперация ГАИ.