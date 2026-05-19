В Уфе проверят владельцев коммунальной и строительной техники

Владельцы техники обязаны в течение 10 суток с момента приобретения зарегистрировать её в органах гостехнадзора. Для этого необходимо подать заявление на совершение регистрационных действий (с приложением копий документов, послуживших основанием для этого) на сайте Госуслуг. Документом на право управления самоходными машинами является удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей категорией.