Мэр Сергей Петрин: 30 новых автобусов выйдут на улицы Воронежа

Сегодня осуществляется приемка 20 единиц техники.

Источник: АиФ Воронеж

Еще 30 новых автобусов среднего класса будут работать на улицах Воронежа, сообщил глава города Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.

Транспорт низкопольный, имеет накопительную площадку и отвечает современным требованиям. Сегодня осуществляется приемка 20 единиц техники. После подготовки и оформления документов автобусы будут работать на маршрутах № 51 и № 95. Новый транспорт закупает частное предприятие — ИП Мамаева С. А. — при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании на льготных условиях.

Десять автобусов в ближайшее время получит компания АТП-1. Перевозчик распределит их по несколько единиц между своими маршрутами: на некоторых обновит подвижной состав, на других увеличит выпуск.

В прошлом году в областном центре начали работу свыше 400 новых автобусов разного класса. Десять из них — особо большого — были приобретены при поддержке правительства Воронежской области и партии «Единая Россия». Напомним, автобусы- «гармошки» вышли на линию в апреле. Подвижной состав работает на маршрутах № 9КА и № 9КС. Это позволило усилить транспортное обслуживание одной из наиболее пассажирообразующих остановок — «Бульвара Победы», а также улучшить связь Коминтерновского района с центром города. Современная низкопольная техника может вместить около 150 человек. Таким образом удалось частично компенсировать существующий сегодня дефицит водительского состава за счет увеличения пассажировместимости.

«Управление транспорта продолжает работу с перевозчиками в части улучшения обслуживания пассажиров», — отметил глава города.

