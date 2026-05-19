Эксперт рассказал, почему в Воронеже не популярна органическая продукция

Воронежцы не стремятся покупать продукцию органического производства, так как пренебрежительно относятся к своему здоровью, считает исполнительный директор ассоциации органического земледелия Воронежской области Сергей Головацкий.
В беседе с корреспондентом vrn.aif.ru эксперт отметил важность просвещения нселения в этом вопросе:
«Самая главная наша беда — неграмотность людей при выборе продуктов, безучастность к своему здоровью. Они думают, что если продукты продают в магазинах, то с ними всё в порядке. Но это не так. Лично я был шокирован последними данными Роспотребнадзора, когда в определенных продуктах выявили превышение содержания пестицидов в 14 раз! Это катастрофа, нас просто, мягко говоря, травят».
Сергей Головацкий подчеркнул, что органическая продукция выращивается на земле без использования пестицидов и нитратов, то есть в безопасных условиях.
«Хотя Воронежская область пять лет подряд занимает первое место по объему производства и по количеству участников органического производства, эта сфера у нас находится ещё в стадии развития — ещё много моментов не отработано. Например, сетевые магазины продолжают пренебрегать органической продукцией. В Воронеже работают два специализированных магазина и две розничные точки на рынках. И это, действительно, ничтожно мало для такого быстро растущего города как Воронеж», — заключил эксперт.