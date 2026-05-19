В городе Усть‑Лабинске на Кубани завершен капремонт детской поликлиники

Детская поликлиника города Усть‑Лабинска в Краснодарском крае возобновила работу в обновленном здании после завершения ремонтных работ. Здание модернизировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Усть-Лабинского района.
В медучреждении привели в порядок кабинеты для приема детей и проведения процедур, холлы, инженерные сети и систему безопасности. Все это обеспечит комфортные и безопасные условия для маленьких пациентов и их родителей, а также позволит внедрить современные медицинские технологии.
Медики уже приступили к работе в обновленной поликлинике. Торжественное открытие медучреждения планируется устроить на 1 июня, в Международный день защиты детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.