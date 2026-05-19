Нижегородское министерство туризма и сервис «Яндекс Путешествия» договорились о совместном продвижении и цифровизации туризма в регионе

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и сервис «Яндекс Путешествия» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Стороны намерены совместно продвигать туристический потенциал региона среди пользователей сервисов компании «Яндекс». Партнерство также предполагает обмен лучшими практиками для развития туризма в Нижегородской области.
Документ был подписан 19 мая 2026 года на Нижегородской ярмарке в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Соглашение заключили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и директор по региональному сотрудничеству компании «Яндекс» Антон Москаленков.
«Нижегородская область обладает колоссальным природным и культурным богатством, и наша задача — сделать регион максимально узнаваемым и доступным для путешественников. Сотрудничество с сервисом “Яндекс Путешествия” позволит не только громче заявить о регионе на всю страну, но и внедрить современные цифровые инструменты в индустрию гостеприимства. Для нас это важный шаг к тому, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно еще на этапе планирования поездки в регион», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
По информации министерства, ключевыми направлениями совместной работы станут продвижение новых туристических маршрутов, событийного туризма, локальной культуры, гастрономии и народных художественных промыслов.
«Мы видим устойчивый рост интереса путешественников к Нижегородской области и стремимся сделать их поездки технологичнее и удобнее. Наши технологии помогают отельерам эффективнее управлять загрузкой, а туристам — быстрее находить интересные места. Благодаря этому соглашению регион получит дополнительную медийную поддержку, и, как мы рассчитываем, еще больше наших пользователей узнают множество интересного про локальные особенности региона, вдохновятся на поездку», — подчеркнул руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон.
Как сообщили в компании, статистика сервиса «Яндекс Путешествия» подтверждает динамику роста турпотока в регион. С начала года число бронирований отелей и посуточных объектов размещения в Нижегородской области через «Яндекс Путешествия» выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в регион приезжают москвичи (38% от общего числа бронирований) и жители Санкт-Петербурга.
Напомним, развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.
XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.