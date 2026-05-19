Школу № 25 в Великом Новгороде обновят к 1 сентября

Сейчас там ведут работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей и установке окон.

Капремонт в школе № 25 «Олимп» в Великом Новгороде планируют завершить к началу нового учебного года. Работы в учреждении ведутся по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

На объекте специалисты подрядной организации заменили системы отопления и водоснабжения, установили двери в коридорах и классах, обновили полы и выложили плитку. В настоящее время в школе ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу коммуникаций системы водоотведения, прокладке электрических и слаботочных сетей, а также установке окон.

«В целом по тому, что уже сделано, как организована работа по текущему финансированию и как подрядчики с нами взаимодействуют, опасений нет. Контрактный срок — до конца августа, но мы настраиваем подрядчиков, чтобы они смогли сдать школу раньше, потому что нам нужно время, чтобы очистить помещения, расставить мебель и до 1 сентября привести все в порядок», — сказал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.