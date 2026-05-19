Более 6000 семей в Красноярском крае получили пособие при рождении ребёнка

Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

С января 2026 года единовременную выплату при рождении ребёнка оформили 6113 семей Красноярского края. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Из них 4700 получателей — работающие родители, ещё 1413 — неработающие. Пособие полагается одному из родителей независимо от того, сколько детей уже есть в семье и какой у неё доход. Также выплату могут получить усыновители, опекуны и приёмные родители.

Размер пособия с 1 февраля 2026 года составляет 28 450,45 рубля. С учётом районных коэффициентов сумма варьируется от 34 140 до 51 210 рублей. Если в семье родилось двое и больше детей, выплата перечисляется на каждого.

В Социальном фонде пояснили: работающим родителям пособие назначают автоматически через работодателя. Неработающим нужно подать заявление — через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу. Сделать это можно в течение полугода после рождения ребёнка. Сама выплата приходит через несколько рабочих дней после одобрения.