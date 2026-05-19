На Ладожском озере в могильнике XIII века нашли загадочный бронзовый предмет

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Археологическая экспедиция Музея антропологии и этнографии (МАЭ) РАН обнаружила в могильнике у Ладожского озера недалеко от современного Приозерска загадочный бронзовый предмет, принадлежащий представителям знати XIII века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Среди наиболее загадочных находок — неопознанный бронзовый артефакт, полностью покрытый текстилем и законсервированный солями, которые выделялись при корродировании металла. Объект ожидает рентгенологическое исследование и изучение органических остатков, после чего ученые смогут интерпретировать его назначение. Еще одна удивительная находка — бронзовое украшение с утиными лапками — более ранний женский артефакт, стилистически относится к культурам Поволжья», — заявил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник МАЭ РАН Станислав Бельский, чьи слова приводятся в сообщении.
Также в могильнике обнаружили пояс, серебряную фибулу, текстильную шейную ленту, расшитую серебряными пряжками в виде кошачьих морд, на которой располагался крупный ажурный бронзовый крест, отсылающий к прибалтийским аналогам.
Также археологи нашли два женских захоронения. В одном из них сохранился вышитый бронзовыми спиральками передник, серебряный перстень и бронзовая накладка. Вторая женская могила также оказалась нетронутой, в ней обнаружили крайне редкие объекты: шейную золототканную текстильную ленту, привезенную из Византии или Средней Азии, и расшитый серебряным четырехлепестковыми розетками воротник.
«Судя по всему, в могильнике похоронена местная элита — люди, которые взаимодействовали с новгородскими князьями, участвовали в военных действиях в составе княжеского войска Новгородского ополчения и первыми приняли христианство. Эти люди держали под контролем территории, вели политические и торговые отношения как со Швецией, так и новгородскими землями. Мужчины с оружием, женщины в полном убранстве похоронены с массивными крестами, ясно демонстрировавшими принадлежность к христианской религии — важного политического маркера эпохи Ярослава Всеволодовича», — считает Бельский.
О могильниках на Ладоге.
Около ста могильников, относящихся к VIII-XV векам, расположены в Северном Приладожье. Раскопки в этой местности ведутся с конца XIX века. Одним из первых исследователей памятника был ученый-энциклопедист Петер Теодор Швиндт. Археолог провел раскопки нескольких могильников, благодаря которым были реконструированы погребальные обряды и костюмы карел.
Сегодня изучение памятника продолжает Приладожская археологическая экспедиция МАЭ РАН. Раскопки ведутся с 2003 года, с тех пор в регионе изучено множество захоронений и найдены сотни уникальных предметов.