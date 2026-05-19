Электричка между Ижевском и Казанью познакомит туристов с брендами Удмуртии

Пассажиры электропоезда узнают о том, что Удмуртия — это родина композитора Петра Чайковского, оружейный щит России и место, где более 60 лет жил и работал конструктор Михаил Калашников, край заповедной этники, а также родина пельменей. У информационных панелей есть QR-коды, ведущие на информационный портал путешествуйпоудмуртии.рф, где можно узнать подробную информацию о туризме в регионе: готовых маршрутах, подборках самых популярных туробъектов городов и районов республики и многом другом.