Электричка между Ижевском и Казанью познакомит туристов с брендами Удмуртии

Рекламу туристических брендов Удмуртии разместили в новой электричке, курсирующей между Казанью и Ижевском, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Первые рейсы между двумя столицами состоялись 12 мая, сообщили в Министерстве по туризму Удмуртской Республики.
Комфортабельный состав с подъемником для маломобильных пассажиров, багажными отсеками, климат-контролем в вагонах и другими удобствами впервые выступает не только как средство передвижения, но и как настоящий туристический гид по Удмуртии. Два головных вагона оснащены информационными панелями в национальном удмуртском стиле, на которых разместили иллюстрации и сведения о ключевых туристических брендах и достопримечательностях республики.
Пассажиры электропоезда узнают о том, что Удмуртия — это родина композитора Петра Чайковского, оружейный щит России и место, где более 60 лет жил и работал конструктор Михаил Калашников, край заповедной этники, а также родина пельменей. У информационных панелей есть QR-коды, ведущие на информационный портал путешествуйпоудмуртии.рф, где можно узнать подробную информацию о туризме в регионе: готовых маршрутах, подборках самых популярных туробъектов городов и районов республики и многом другом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.