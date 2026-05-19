Таиланд депортировал 120 россиян за нарушения визового режима

Ранее правительство Таиланда одобрило возврат безвизового срока до 30 дней вместо 60. С такой инициативой выступил вице-премьер и глава МИД. Он пояснил, что обычные туристы проводят в королевстве 9−14 дней. А 60-дневным сроком пользуются те, кто пытается жить в стране и часто занимается нелегальной деятельностью.