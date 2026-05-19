Таиланд депортировал 120 россиян за нарушения визового режима

В посольстве РФ уточнили: людей выдворили за превышение срока пребывания.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год из Таиланда депортировали 120 граждан России. Об этом в RTVI рассказали в посольстве России в Бангкоке.

В дипмиссии уточнили: подавляющее большинство россиян выдворили за превышение законных сроков пребывания в стране.

Ранее правительство Таиланда одобрило возврат безвизового срока до 30 дней вместо 60. С такой инициативой выступил вице-премьер и глава МИД. Он пояснил, что обычные туристы проводят в королевстве 9−14 дней. А 60-дневным сроком пользуются те, кто пытается жить в стране и часто занимается нелегальной деятельностью.

Новые параметры въезда для граждан более 90 стран теперь будет рассматривать специальный комитет по визовой политике.

