В Красноярском крае выберут лучшего лесоруба

На площадке Дивногорского техникума лесных технологий встретятся лесорубы со всего края. Пятнадцать участников поборются за звание лучшего в Красноярском крае.
Соревноваться будут вальщики, операторы форвардеров и харвестеров. Участники состязаний продемонстрируют свое мастерство в валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, а также выполнят упражнения по погрузке-разгрузке бревен.
Помимо соревнований лесорубов, гостей ждет насыщенная развлекательная и концертная программа. Свои стенды представят краевой Лесопожарный центр, музей GEOS и дирекция ООПТ. В честь Года единства народов России пройдет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы — под солнцем едины».
Победители краевого этапа представят регион на всероссийских соревнованиях в сентябре. Состязания пройдут 29 мая.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | | Telegram.