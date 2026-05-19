В Красноярском крае выберут лучшего лесоруба

На площадке Дивногорского техникума лесных технологий встретятся лесорубы со всего края. Пятнадцать участников поборются за звание лучшего в Красноярском крае.

Соревноваться будут вальщики, операторы форвардеров и харвестеров. Участники состязаний продемонстрируют свое мастерство в валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, а также выполнят упражнения по погрузке-разгрузке бревен.

Помимо соревнований лесорубов, гостей ждет насыщенная развлекательная и концертная программа. Свои стенды представят краевой Лесопожарный центр, музей GEOS и дирекция ООПТ. В честь Года единства народов России пройдет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы — под солнцем едины».

Победители краевого этапа представят регион на всероссийских соревнованиях в сентябре. Состязания пройдут 29 мая.

