В Серповском лесхозе Тамбовской области высадили 7,5 тысячи сосен

Около 7,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной высадили на территории Серповского лесхоза Тамбовской области в ходе акции «Сад памяти», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Моршанского района, где расположен лесхоз.
Новые деревья появились на участке площадью 1,5 гектара. В традиционной акции приняли участие 50 человек — школьники и работники Моршанского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Перед началом работ заместитель директора лесхоза Юрий Зайцев рассказал о правильной технике посадки, чтобы саженцы прижились. После этого участники самостоятельно приступили к озеленению территории.
Акция «Сад памяти» объединяет экологическую инициативу с патриотическим воспитанием: каждое посаженное дерево — символ благодарности и уважения к подвигу прошлых поколений. Всего в Тамбовской области в ходе мероприятия высадят около 190 тыс. зеленых символов Победы. Под них выделено 35 гектаров земли.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.