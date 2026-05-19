Токаев призвал позитивно переосмыслить историю Золотой Орды

Золотая Орда представляла собой государство средневековой Евразии, существовавшее с XIII по XV века. В Казахстане в 2019—2020 годах проводились мероприятия, приуроченные к 750-летию Золотой Орды. Они были посвящены событиям 1269 года, когда на границе современных Казахстана и Киргизии прошел Таласский курултай (съезд знати). На нем было принято решение о разделе единой империи Чингисхана на отдельные государства, одним из которых стала Золотая Орда.