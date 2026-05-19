Токаев призвал позитивно переосмыслить историю Золотой Орды

С таким заявлением глава государства выступил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» в Астане. Казахстанский лидер обратил внимание на проблему искаженного восприятия истории Великой Степи, которая, «как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений». По его словам, подобный подход «заметно упрощает, искажает историческую реальность, втискивая сложное многослойное бытие Великой Степи, особенно Золотой Орды, в прокрустово ложе банальной военной хроники».
«Учитывая, что в этом зале сегодня собрались авторитетные исследователи того периода (времен Золотой Орды — прим. ред.), хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», — заявил Токаев. Он отметил, что достижению этой цели будет способствовать изучение интеллектуального наследия, в том числе трудов выдающихся мыслителей, оказавших влияние на формирование культурно-мировоззренческой основы народов Великой Степи.
Золотая Орда представляла собой государство средневековой Евразии, существовавшее с XIII по XV века. В Казахстане в 2019—2020 годах проводились мероприятия, приуроченные к 750-летию Золотой Орды. Они были посвящены событиям 1269 года, когда на границе современных Казахстана и Киргизии прошел Таласский курултай (съезд знати). На нем было принято решение о разделе единой империи Чингисхана на отдельные государства, одним из которых стала Золотая Орда.