На Кубани аттестовали еще почти 40 экскурсоводов и гидов-переводчиков

Почти 40 человек успешно прошли аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в Сочи, что отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Таким образом, на сегодняшний день в крае зарегистрированы более 600 аттестованных экскурсоводов, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В состав аттестационной комиссии входят представители науки, вузов, историки, географы, преподаватели-методисты. Всего обязательную процедуру, направленную на повышение стандартов в сфере туризма и обеспечение гостей и туроператоров квалифицированными гидами, за два дня прошли 56 человек, положительное решение принято по 39 гидам.
«Информация об аттестованных специалистах содержится в едином федеральном реестре. Это означает, что специалисты прошли проверку на соответствие профстандартам и обладают необходимыми навыками для проведения качественных и безопасных экскурсий», — отметили в министерстве.
Чтобы получить положительное заключение аттестационной комиссии, соискатели проходят теоретическое тестирование и выполняют практическое задание. Они отвечают на вопросы, а затем проводят фрагмент экскурсии. Успешно прошедшие экзамены получают идентификационную нагрудную карточку. По количеству квалифицированных экскурсоводов лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск. Подать заявку на прохождение аттестации можно через личный кабинет на портале госуслуг.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.