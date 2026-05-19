Власти Ростовской области ужесточат контроль за перегруженными фурами на трассах

Минтранс Ростовской области изменит систему взвешивания грузовых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс усилит контроль за весогабаритными параметрами транспортных средств в Ростовской области. Об этом рассказали на официальном сайте правительства региона. Власти планируют защитить трассы от разрушительного воздействия перегруженных фур.

— Защита дорожной инфраструктуры является нашей общей задачей. Недобросовестные перевозчики наносят огромный ущерб полотну. Это напрямую влияет на большие расходы областного бюджета, — сообщила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова.

Специалисты используют для работы умные автоматические комплексы. Тяжелые машины разрушают не только асфальт, но и само основание дороги. Восстановление таких участков требует капитального ремонта. При этом некоторые водители специально закрывают номера машин, чтобы проехать рамки без штрафа.

— Сейчас мы изучаем возможность внедрения дополнительных мер для надежного считывания номеров. Это исключит случаи ухода от ответственности. Каждый участник движения должен отвечать за соблюдение правил, — отметила Алена Беликова.

