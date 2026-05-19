Международный фестиваль НХП «Золотая хохлома» пройдет в Семенове 20−21 июня

20−21 июня в Семенове Нижегородской области пройдет XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» (0+). Мероприятие вновь станет ключевой площадкой празднования Дня народных художественных промыслов в стране.
Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, фестиваль «Золотая хохлома» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Главная тема мероприятия в этом году — «110 лет в руках мастеров» — посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись».
Организаторы предлагают взглянуть на хохлому не как на абстрактный символ, а как на живую эстафету личных историй, таланта и характера. Сквозной линией программы праздника станет образ мастера, чьи руки хранят знание, терпение и способность превращать простой узор в традицию.
«Фестиваль “Золотая хохлома” — это возможность прикоснуться к живому коду русской культуры. Тема юбилейного года — “110 лет в руках мастеров” — выбрана неслучайно: за каждым элементом росписи стоят судьбы и личное мастерство людей, передающих секреты промысла из поколения в поколение. Мы рассказываем историю хохломы через фигуру мастера — такого же героя, как художник или резчик из народных сказок, чья сила в знании и бесконечном терпении. Уверен, что площадка в Семенове, ставшая центром празднования Дня народных художественных промыслов России, подарит гостям особую атмосферу сопричастности», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Он добавил, что благодаря фестивалю и национальному проекту «Туризм и гостеприимство» с каждым годом все больше людей открывает для себя Нижегородскую область как столицу промыслов и уникальных традиций.
Напомним, проведение фестиваля «Золотая хохлома» традиционно приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, который был установлен в стране в 2022 году по указу президента России Владимира Путина.
Площадками мероприятия станут сразу несколько улиц и площадей города. Главное событие фестиваля — ярмарка (0+) — будет организовано на центральной фестивальной площади. Кроме того, на фабрике «Хохломская роспись» пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы (0+). На сцене выступят известные российские коллективы и исполнители. Хедлайнером фестиваля станет российская музыкальная группа «Моя Мишель» (0+).
Подробная информация о фестивале и его программе будет доступна на сайте: festival.khokhloma.com.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.