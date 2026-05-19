В Пильне Нижегородской области обновили инфекционное отделение больницы

Каждый из боксов оснастили отдельной вытяжкой с функцией очистки воздуха и контроля микроклимата.

Инфекционное отделение и кабинет инфекционных заболеваний центральной районной больницы в поселке Пильна Нижегородской области капитально отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В помещениях заменили инженерные коммуникации и установили новую мебель, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе модернизации строители полностью преобразили входные группы и неотапливаемую переходную галерею, а также оборудовали удобный пандус для госпитализации маломобильных и тяжелых пациентов. В здании обновили отопление, электрику, водоснабжение, водоотведение, пожарную сигнализацию и систему подачи кислорода. Каждый из семи двухместных боксов оснастили отдельной вытяжкой с функцией очистки воздуха и контроля микроклимата. Интерьеры отделения оформили в спокойных пастельных тонах.

Для обновленных помещений за счет финансирования ОМС и собственных средств больницы приобрели современное медицинское оборудование и мебель. Также при поддержке областного бюджета были закуплены новые функциональные кровати.

«Для нас было важно уйти от устаревшей планировки и создать пространство, где комфорт пациента сочетается с жесткими требованиями инфекционной безопасности. Современные боксы с отдельными входами и автономной вентиляцией теперь позволяют нам работать без риска перекрестного заражения», — сказала главврач больницы Любовь Блинова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.