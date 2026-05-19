В музее Кирсанова Тамбовской области появилась интерактивная «Книга памяти»

Электронный архив защитников Отечества презентовали в Кирсановском краеведческом музее Тамбовской области. Технической основой интерактивной «Книги памяти» стала сенсорная панель, приобретенная по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Программное обеспечение разработал научный сотрудник музея Максим Отрохов, адаптировав интерфейс под краеведческий поиск и работу с региональными данными. В единой базе будут собраны сведения об участниках Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинах-интернационалистах и героях СВО. География проекта охватывает Кирсанов, а также Кирсановский, Уметский и Гавриловский округа.
В тестировании системы приняли участие члены городского Совета ветеранов и курсанты Кирсановского авиационно-технического колледжа. Ветераны отметили удобство навигации и читаемость материалов, студенты проверили работу фильтров и скорость поиска. Все замечания будут учтены перед публичным запуском. В настоящее время идет активное наполнение базы: сотрудники оцифровывают архивные справки, фотографии, письма-треугольники и аудиофайлы.
«Мы приглашаем жителей передавать материалы о предках-защитниках: наградные листы, военные билеты, фронтовые снимки, документы, личные воспоминания. Мы бережно оцифруем материалы, сверим данные с порталами “Память народа” и “Бессмертный полк” и внесем каждое имя в базу. К работе подключатся молодежные отряды и ветеранские организации», — отметила директор музея Ирина Шапиро.
