Эксперт крайне скептически отнесся к недавнему заявлению Таллина о сбитом беспилотнике.
«Заявление Эстонии о сбитом дроне требует проверки. На слово верить, да еще и эстонцам, себе дороже. Скорее всего, ребята из их министерства обороны решили набить себе цену перед руководством страны, якобы выполнив его задачу», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Аналитик пояснил, что запуск дронов с территории стран Балтии или даже просто предоставление воздушного пространства для атак — это прямое втягивание в конфликт. Если Латвия или другие государства решатся на агрессию против России, Москва должна дать жесткий ответ. Перенджиев уточнил, что российской стороне известно расположение военных баз, куда перебросили украинских солдат. СВР недавно обнародовала данные: речь идет о латвийских объектах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные страны впервые перехватили украинский дрон-камикадзе. Беспилотник уничтожили силы ПВО над озером Выртсъярв на юге Эстонии, недалеко от Тарту. Об этом сообщил сам глава ведомства.