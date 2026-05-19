Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал о проснувшихся гадюках в Крыму и первой помощи при укусе

Рассказываем, где их ждать, нападают ли они первыми и почему нельзя высасывать яд из раны.

Источник: Аргументы и факты

У гадюк в Крыму начался брачный период, они стали активно передвигаться на полуострове и пугать людей. Об этом «Крымской газете» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов.

Эксперт подчеркнул, что гадюки не проявляют агрессию, а при опасности стараются уползти.

«Нет змеи, которая агрессивна. Яд — это то, что они не хотят тратят зря и используют только умертвления добычи. Агрессивности никакой они не проявляют, потому что человека они, в принципе, боятся. При малейшей опасности они убегают», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что их не стоит ловить или бить лопатой — лучше просто дать змее уйти. Если же он вас укусила, не стоит высасывать яд (особенно при ранках во рту), следует немедленно обратиться к врачу. Смертельных исходов, подчеркнул профессор, нет, врачи введут сыворотку.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше