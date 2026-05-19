Эксперт рассказал о проснувшихся гадюках в Крыму и первой помощи при укусе

У гадюк в Крыму начался брачный период, они стали активно передвигаться на полуострове и пугать людей. Об этом «Крымской газете» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов.
Эксперт подчеркнул, что гадюки не проявляют агрессию, а при опасности стараются уползти.
«Нет змеи, которая агрессивна. Яд — это то, что они не хотят тратят зря и используют только умертвления добычи. Агрессивности никакой они не проявляют, потому что человека они, в принципе, боятся. При малейшей опасности они убегают», — подчеркнул Иванов.
Он добавил, что их не стоит ловить или бить лопатой — лучше просто дать змее уйти. Если же он вас укусила, не стоит высасывать яд (особенно при ранках во рту), следует немедленно обратиться к врачу. Смертельных исходов, подчеркнул профессор, нет, врачи введут сыворотку.