В школе башкирского села Юмашево начался капитальный ремонт

Школу в селе Юмашево Чекмагушевского района Республики Башкортостан начали капитально ремонтировать по нацпроекту «Молодёжь и дети». В учреждении не только обновят помещения, но и закупят для него необходимое оборудование, сообщили в районной администрации.
Специалисты уже демонтировали старые и приступают к установке новых потолков. Особое внимание уделяется спортивной зоне: в зале для занятий физкультурой выровнены стены, заменена электропроводка. Ремонт также затронул санитарные комнаты и лестничные площадки.
После завершения работ в школе появятся новые учебные кабинеты с удобной и функциональной мебелью, современные доски и интерактивные панели, благоустроенная территория с просторной спортивной площадкой. Кроме того, будут обновлены кабинеты ОБЗР, физики, технологии, изо, музыки и агротехкласс.
«Ремонт школы в Юмашеве — один из ключевых объектов этого года. Он идет по графику, качество работ на постоянном контроле. Уверен, результат порадует и учеников, и родителей», — отметил начальник отдела образования Чекмагушевского района Ильдус Шайдуллин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.