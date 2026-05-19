Власти назвали условия, при которых жильцы дома № 68 на Московском проспекте смогут вернуться в квартиры

Сейчас жителей многострадальной высотки просят выехать в маневренный фонд.

Дом № 68, соединенный балконами с уже расселенной треснувшей высоткой № 70 на Маковском проспекте, аварийным признавать не планируют. Но есть угроза возникновения ЧС, поэтому жильцов просят срочно съехать, освободить здание. Во время прямой линии 19 мая глава городской администрации Елена Дятлова назвала условия, при которых жильцы 68-го дома смогут вернуться в свои квартиры.

— Администрация Калининграда сделает все возможное, чтобы этот дом остался без статуса аварийного дома. Будет мониторить состояние дома в процессе демонтажа [дома № 70]. В случае завершения работ по разделению [зданий] и демонтажу 70-го дома, понимая, что никаких подвижек в 68-м не происходит, жители могут заехать обратно в свои квартиры, — сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в любом случае работы по демонтажу дома № 70 возможно проводить только после расселения дома № 68.

— Сегодня находится в доме № 68 опасно. Так говорят эксперты, которые длительное время мониторили состояние, смотрят, что происходят. Жители, которые в доме остаются, принимают на себя риски за собственную жизнь и жизнь своих близких, — сказала гостья эфира.

После получения экспертизы работы по демонтажу планируют начать осенью нынешнего года.

