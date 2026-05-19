В Сурское водохранилище Пензенской области выпустили 7,5 тыс. мальков

Первый в Пензенской области выпуск 7,5 тыс. мальков травоядных видов рыб в ходе проекта «Водорослям крышка!» состоялся на территории пляжа санатория «Березовая роща». Мероприятия по зарыблению водоемов проводятся в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
В акваторию Сурского водохранилища выпустили мальков толстолобика и белого амура. Эти виды рыб способствуют естественному очищению водоемов и поддержанию экологического баланса.
Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов одновременно в 10 регионах России. В рамках инициативы в Пензенской области было проведено более 50 экологических уроков для школьников, установлены дополнительные пункты сбора крышечек и организованы просветительские мероприятия по теме раздельного сбора отходов и экологичного образа жизни.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.