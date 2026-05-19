Энергетики рекомендуют напомнить детям о поведении вблизи энергообъектов

Не ловите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой из токопроводящего материала и получить смертельный удар током. Особо внимательными нужно быть при перемещениях с удочкой под линиями электропередачи. Обязательно сложите заранее удилище, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к ним.