Энергетики рекомендуют напомнить детям о поведении вблизи энергообъектов

Накануне летних каникул энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» рекомендуют родителям провести беседы с детьми на тему электробезопасности и напомнить им о правилах поведения вблизи энергообъектов. Запомните и разъясните детям!
Обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности тока: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Эти знаки размещены там, где существует реальная опасность.
Не взбирайтесь на опоры линий электропередачи (ЛЭП), крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Нельзя играть вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также пытаться проникнуть внутрь. Оборудование находится под высоким напряжением!
Не открывайте лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.
Смертельно опасно фотографироваться и делать селфи вблизи воздушных линий электропередачи, используя палку для селфи (монопод). Удар током можно получить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом, просто подняв монопод над собой.
Не ловите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой из токопроводящего материала и получить смертельный удар током. Особо внимательными нужно быть при перемещениях с удочкой под линиями электропередачи. Обязательно сложите заранее удилище, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к ним.
Безопасное расстояние до оборванного провода, лежащего на земле, — не менее 8 метров. Оказавшись ближе, человек подвергает себя смертельной опасности. Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно специальным шагом, не отрывая ступни от земли.
При обнаружении незакрытых дверей и разрушенных замков трансформаторных подстанций, электрических щитов, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов незамедлительно сообщите об этом по телефону бесплатной круглосуточной линии энергетиков «Россети Центр» 8−800−220−0−220 или по телефону службы спасения 112.