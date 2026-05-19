26 мая в школах Новосибирска пройдёт последний звонок

Министерство просвещения Российской Федерации предложило провести последние звонки в школах по всей стране 26 мая 2026 года. Как сообщается, рекомендованная дата выпадает на вторник. Для сравнения, в прошлом году мероприятие состоялось 24 мая.
При этом в ведомстве подчеркнули, что каждая школа вправе самостоятельно определить дату проведения праздника, учитывая местные условия, расписание экзаменов и другие факторы.
Родителям выпускников и самим школьникам рекомендуется заранее уточнять информацию о времени и месте проведения торжественной линейки в своей образовательной организации, чтобы не пропустить это значимое событие и должным образом подготовиться.