Дмитровская больница в Подмосковье закупила новое оборудование

Два новых аппарата для восстановления пациентов после тяжелых заболеваний и травм поступили в отделение реабилитации Дмитровской больницы в Московской области. Оборудование закуплено при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
Так, в больнице появился вертикализатор «Вертус», который помогает безопасно поднимать пациентов из горизонтального положения в вертикальное. Аппарат используют на ранних этапах реабилитации, когда человек еще не может стоять самостоятельно. Также начал работу комплекс «Балфит». Он помогает восстановить координацию, равновесие и осанку после инсульта. Во время занятий пациенты видят результаты своих усилий на экране.
Глава округа отметил, что использование этих комплексов позволяет выстроить полноценную систему восстановления — от первых шагов пациента до возвращения навыков самостоятельной ходьбы. Оборудование уже установлено и готово к работе. Медицинские специалисты прошли обучение и начали занятия с первыми пациентами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.