Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский суд отправил мужчину в колонию за перевод криптовалюты радикалам

В Ростове осудили мужчину за тайные переводы денег на счета террористов.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Ростове назначил 8,5 года за перевод криптовалюты боевикам. Об этом рассказали в официальных социальных сетях Южного военного суда. Мужчина тайно проспонсировал международную террористическую ячейку.

— Установлено, что преступление произошло осенью 2021 года. Подсудимый находился в Махачкале. Он захотел оказать помощь запрещенной организации. Злоумышленник перевел цифровые средства прямо на расчетный счет радикалов, — уточнили представители инстанции.

Спецслужбы смогли отследить запутанный виртуальный след и задержали отправителя. Во время заседаний вина фигуранта была полностью доказана. Ближайшие два года преступник проведет в тюремной камере. Оставшуюся часть срока он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу. У стороны защиты еще есть время обжаловать решение в апелляционном порядке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.