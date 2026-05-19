Единственный найденный фрагмент метеорита "Окуловка" пополнил коллекцию МГУ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Музей землеведения МГУ включил в свою коллекцию уникальный экспонат — единственный обнаруженный фрагмент метеорита «Окуловка», упавшего 27 октября 2025 года в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Специально для Музея землеведения МГУ ведущим научным сотрудником Михаилом Винником был приобретен небольшой (весом 6,2 грамма), но исключительно ценный фрагмент метеорита “Окуловка”. Несмотря на скромные размеры, образец обладает высокой научной и коллекционной ценностью: на сегодняшний день это единственный найденный фрагмент данного метеорита», — сообщили в МГУ.
Метеорит по традиции назван в честь ближайшего к месту падения населенного пункта, которым стал город Окуловка Новгородской области. Вечером 27 октября 2025 года яркое небесное тело наблюдалось в небе над Московским регионом, Тверской и Новгородской областями. Эксперты предполагают, что отдельные обломки метеорита могли упасть в районе населенных пунктов Максатиха, Пестово и Удомля (Тверская область), Боровичи (Новгородская область).
«Падение метеорита на крышу частного дома делает его уникальным событием в мировой практике. Мы приобрели этот осколок специально для Музея землеведения МГУ, чтобы сохранить частицу космической истории в Московском университете для науки и широкой публики. Экспонат не только пополнит метеоритную коллекцию музея, но и позволит ученым МГУ провести исследования внеземного вещества неразрушающими методами», — отметил ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник, чьи слова приводятся в сообщении.