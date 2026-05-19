Стало известно, какие авто из параллельного импорта сейчас оказались в дефиците

Список дефицитных моделей с каждым месяцем только растёт.

Источник: Нижегородская правда

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк поделилась с «Российской газетой» информацией о том, какие автомобили из параллельного импорта стали дефицитными. По её словам, список дефицитных моделей постоянно расширяется, причём это касается не только премиального сегмента, но и массовых автомобилей.

Особенно острый дефицит наблюдается среди европейских и японских автомобилей, которые продолжают пользоваться высоким спросом, но сталкиваются с ограничениями в поставках. Например, в линейке BMW наиболее востребованы модели X3, X1 и X2. Эти автомобили активно поставляются через параллельный импорт, однако их предложение ограничено, и найти подходящие комплектации становится всё сложнее. Аналогичная ситуация наблюдается с Audi Q3 и Lexus RX 300: спрос на эти модели остаётся высоким, но стабильного наличия на рынке нет.

Некоторые китайские марки, напротив, быстро наращивают свою долю на рынке, и их автомобили не вызывают ажиотажа. Однако есть и такие модели, на которые спрос огромен. Среди них можно выделить Zeekr 8X и недавно представленный Zeekr 9X, семиместный кроссовер Voyah Taishan, а также XPeng G9, Aito M9, Lynk&Co 900 и Nio ES8.

По словам Ирины Франк, все эти автомобили пользуются повышенным интересом у покупателей, что приводит к их дефициту. Многие клиенты готовы ждать, но и объёмы поставок часто ограничены. В текущей ситуации рынок находится в новой реальности, где основными понятиями стали «дефицит» и «предзаказ», а покупка автомобиля всё больше напоминает охоту за редким и ценным товаром.

Ране на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как параллельный импорт изменил автосервис в России.