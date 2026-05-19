Нейрохирург сказал, чему по ошибке родители учат детей, рискуя их падением из окна

Белорусский нейрохирург сказал, чему по ошибке родители учат детей, рискуя падением из окна, пишет БелТА.
По словам руководителя Республиканского центра детской нейрохирургии, главного внештатного специалиста по детской нейрохирургии Минздрава Михаила Талабаева, взрослые могут предотвратить травмирование детей в результате падения из окна.
Доктор заметил, что чаще всего выпадают из окон дети в возрасте от 2 до 10 лет. Порой родители в окно показывают, как с работы или на работу идут мама или папа, совершая эту ошибку.
— Мы показываем детям в окно, что там происходит. И ребенок привыкает смотреть в окно. Он знает, что там что-то интересное. Родители вышли из комнаты — ребенок придвинул стол или табурет, залез на него, — прокомментировал специалист.
Нейрохирург подчеркнул, что в семьях, где есть маленькие дети на окна следует обязательно ставить ограничители. А более старших детей, в возрасте 5 — 6 лет, учить опасности москитных сеток.
— Травмы после выпадения из окна — это то, что взрослые могут достаточно легко предотвратить, — заключил нейрохирург.
