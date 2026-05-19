Последний звонок в Перми-2026. Как пройдёт праздник выпускников школ

В 2026 году из пермских школ выпускается 13 774 учащихся девятых классов и 4 486 одиннадцатиклассников. Впереди — последние звонки и выпускные вечера. Подробнее о том, когда состоятся торжественные мероприятия и куда сходить после них, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда последний звонок в 2026 году в Перми?
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, последние звонки в школах города состоятся 26 мая, а выпускные вечера для старшеклассников пройдут 27 июня. Информацию о времени проведения последних звонков можно будет найти на официальных сайтах образовательных учреждений.
На торжественных школьных линейках 26 мая выпускников поздравят педагоги, родители и почётные гости.
«Последний звонок — особенный и волнительный день для школьников, их родителей и учителей. Для ребят это символ завершения важного этапа жизни, прощание со школой, друзьями, педагогами и одновременно начало нового пути. Очень важно, чтобы выпускники почувствовали настоящий праздник, получили тёплые, светлые и яркие воспоминания об этом дне», — отметил депутат Государственной думы РФ от Пермского края Антон Немкин.
Будут ли продавать алкоголь на последний звонок в Перми?
Согласно постановлению правительства Пермского края от 2011 года о дополнительных ограничениях, на время последних звонков будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Кроме того, администрация Перми выпустила собственное постановление, по которому алкоголь в этот день не будет продаваться в краевой столице с 8:00 до 22:00. Исключением станут рестораны, кафе и бары, которые смогут продавать спиртное в открытом виде.
За нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы: для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.
Куда сходить на последний звонок в Перми?
После торжественных мероприятий так хочется провести время с друзьями и сделать фотографии на память. В Перми есть немало мест, где можно ярко и незабываемо отпраздновать это событие.
Набережная Камы. Идеальное место для неспешных прогулок с красивыми видами на реку и закаты. Здесь приятно пройтись вдоль воды, посидеть на лавочках и просто отдохнуть от городской суеты.
Парк Горького. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить спокойную прогулку с весёлыми развлечениями. Можно взять мороженое, покататься на аттракционах или просто гулять без маршрута.
Эспланада. Одно из самых популярных городских пространств для прогулок и встреч. Просторная площадь с зелёными зонами, фонтанами и современными площадками отлично подходит как для спокойного отдыха, так и для активного времяпрепровождения.
«Несмотря на текущую обстановку, дети должны сохранить ощущение радости, поддержки и значимости этого события. Поэтому безопасность выпускников сегодня остаётся безусловным приоритетом. Все решения, связанные с проведением последних звонков, принимаются, прежде всего, исходя из заботы о детях и ответственности за их жизнь и здоровье. Поэтому, если администрации школ в территориях или муниципальные власти примут решение проводить мероприятия только внутри образовательных учреждений, без массовых уличных событий, к этому необходимо относиться с пониманием. Главное, чтобы праздник прошёл спокойно, организованно и безопасно. Уверен, что независимо от формата проведения последний звонок всё равно останется для выпускников по-настоящему важным, добрым и запоминающимся днём, который они будут вспоминать спустя многие годы», — подчеркнул Антон Немкин.
Кстати.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что школьники из разных регионов страны обращаются к ней с жалобами на ограничения, связанные с исполнением иностранных песен.
В департаменте образования администрации Перми пояснили, что контроль за сценарием последних звонков находится в компетенции образовательных организаций. На совещании всем руководителям рекомендовано при подготовке мероприятий использовать отечественные композиции.
Напомним, основной период сдачи ОГЭ для выпускников 9-х классов продлится со 2 июня по 6 июля, а для выпускников 11-х классов сдача ЕГЭ пройдёт с 1 июня по 9 июля.