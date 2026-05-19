Эстония заявила, что не разрешала Украине запускать дроны через своё небо

Заявление прозвучало после инцидента с украинским дальним дроном-камикадзе. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что силы ПВО страны впервые сбили такой аппарат под Тарту, примерно в 185 км к юго-востоку от Таллина. Предположительно, беспилотник был «направлен на российские цели». За несколько минут до его обнаружения на юге республики объявляли воздушную тревогу.