Эстония заявила, что не разрешала Украине запускать дроны через своё небо

Перед этим под Тарту впервые сбили дальний беспилотник ВСУ.

Источник: Клопс.ru

Эстония не давала ВСУ разрешения использовать своё воздушное пространство для пролёта беспилотников. Об этом, ссылаясь на информацию Reuters, пишет «Газета.Ru» во вторник, 19 мая.

Заявление прозвучало после инцидента с украинским дальним дроном-камикадзе. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что силы ПВО страны впервые сбили такой аппарат под Тарту, примерно в 185 км к юго-востоку от Таллина. Предположительно, беспилотник был «направлен на российские цели». За несколько минут до его обнаружения на юге республики объявляли воздушную тревогу.

Инциденты с дронами вызвали реакцию и в других странах Балтии. Власти Эстонии потребовали, чтобы Украина лучше контролировала полёты беспилотников, а президент Литвы запретил использовать территорию страны для операций с БПЛА.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше