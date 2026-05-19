«Бьёт рекорд!» Май 2026 в Прикамье может стать самым жарким за несколько лет

Почти неделю в Пермском крае сохраняется аномально жаркая погода. Жители города выходят на прогулки и наслаждаются каждым солнечным днём. Сколько ещё тепло продержится в регионе, когда в Пермь придут первые грозы и стоит ли убирать куртки — в материале сайта perm.aif.ru.
Метеорологическое лето.
Первая волна жары пришла в Пермский край 13 мая. Дневной прогрев достиг +25 °C. А 18 мая впервые за сезон столбики термометров подняли до +30 °C.
По словам доктора географических наук Андрея Шихова, такую погоду можно считать началом метеорологического лета, но точно будет понятно после похолодания.
«Среднемесячная температура достигла +13 °C — это достаточно много. А впереди ещё потепление. 14 мая мы можем назвать началом метеорологического лета», — уточнил учёный сайту perm.aif.ru.
Жара в Пермском крае продержится до 20 мая. После чего в регион придёт небольшое похолодание. Днём будет довольно тепло — около +22… +24 °C, но поднимется сильный ветер. А вот по ночам температура опустится до +2… +7 °C, в некоторых районах ожидаются заморозки.
«Наиболее вероятный сценарий такой, что на север жара уже не вернётся, там пятница будет последним жарким днём. А в Перми ещё есть шанс, что в субботу температура поднимется до +30 °C», — объяснил Андрей Шихов в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Также 20 и 21 мая в регионе возможны первые сильные грозы.
Теплее, чем в июне.
Майская жара может побить все рекорды по температурному максимуму за последние несколько лет. Уже сейчас в регионе воздух прогревается на 10−13°C выше среднего показателя.
«Май этого года может попасть в тройку самых тёплых в истории наблюдений. Температура значительно выше даже июньской нормы. Особенно это ощущается на севере региона», — рассказал доктор географических наук сайту perm.aif.ru.
Однако жара и полный штиль стали идеальными условиями для образования в городе смога — скопления разных веществ в воздухе, чаще всего от выхлопных газов. Утром 19 мая жители Фролов заметили дымку над Пермью, они переживали, что мог произойти пожар на промплощадке.
«Сейчас идеальные условия для формирования смога: полный штиль и быстрый прогрев. Создаётся эффект парника. И в воздухе накапливаются разные примеси, в основном, от автомобильных выбросов», — объяснил доцент сайту perm.aif.ru.
По словам учёного, уже 20 мая смог полностью рассеется. За пределы города его выдует сильный северный ветер. Но к концу недели, вновь создадутся благоприятные условия для появления дымки.
«Не купаться!».
Из-за жары людей потянуло к воде: набережная и городской пляж в выходные были заполнены. Но официально пляжный сезон в городе ещё не открыт. Это планируют сделать 15 июня. Тогда у воды начнут дежурить спасатели.
Также в Управление Роспотребнадзора Прикамья предупредили об опасности купания в фонтанах. Такой способ освежиться в жаркую погоду, конечно, удобен, но может стать причиной заражения вирусами и бактериями.
«На дне фонтана можно пораниться об острые предметы или осколки плитки. А главная угроза — электрооборудование (насосы, подсветка). При нарушении изоляции можно получить удар током, вплоть до летального исхода», — напомнили в ведомстве.
