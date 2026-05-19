Елена Дятлова сказала, что весь Калининград летом будет одной большой строительной площадкой

Мэрия ставит «амбициозные планы» по ремонту дорог и тротуаров.

В Калининграде мелкий ямочный ремонт и ремонт больших дорог идет активно и будет продолжаться в течение всего лета. Как сказала 19 мая во время прямой линии глава городской администрации Елена Дятлова, в плане 550 объектов улично-дорожной сети.

— Конечно, весь город Калининград в течение летнего периода будет большой одной строительной площадкой, — сказала сити-менеджер.

Уже выполнены мелкие работы на улице Чайковского, трудятся рабочие на улице Воздушной, на Высоком мосту и так далее. Идут работы и по капремонту дорог — тут 29 объектов. Например, улица Орудийная, Благовещенская, Челюскинская, Благовещенская. Также — обустройство четырех парковок, в том числе на улице Дмитрия Донского у поликлиники и у Южного парка.

Летом будут и дальше ремонтировать дороги, обустраивать тротуары, перекладывать брусчатку.

— Мы постараемся приносить минимальное количество неудобств нашим жителям, заходить на контракты и максимально быстро выполнять работы, — сказала Елена Дятлова, отметив, что планы у мэрии «очень амбициозные». — Мы постараемся выполнить ремонтные работы в текущем году. А самое главное — уже готовимся, строим планы на 2027 год и последующие периоды.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
