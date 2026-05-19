Народные приметы на 20 мая: чего нельзя делать на Купальницу?

Как на Руси надеялись избежать тюремного заключения и ссоры с русалками?

Источник: Живем в Нижнем

20 мая верующие готовятся к Вознесению Господню. За день до православного праздника — Купальница: так эту дату нарекли наши пращуры, так как у них было принято водить лошадей купаться на водоемы.

С этим днем на Руси было связано немало примет и обычаев. Знали в старину и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться потерями и болезнями. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 20 мая, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу.

Народные приметы на 20 мая: что нельзя делать.

На Купальницу в давние времена никто не умывался до двенадцати часов дня. Считалось, что так можно смыть защиту от хворей. Люди рано вставали, завтракали и шли работать, а вспоминали о водных процедурах лишь ближе к обеду. Так они надеялись сохранить здоровье.

20 мая ни в коем случае нельзя сквернословить у водоемов. Согласно народным поверьям, так можно притянуть к себе многие беды.

Запрещено бросать мусор в реки и озера. На Руси бытовало мнение, что если разозлить русалок, они обязательно отомстят. Либо не дадут рыбачить, либо и вовсе утянут на дно.

Не стоит выходить на улицу с левой ноги — весь день будут преследовать неудачи. Также не рекомендуется гулять по траве босиком. Из-за этого можно лишиться сил.

Не разрешается отлынивать от дел. Праздное времяпрепровождение может обернуться нищетой.

В старину говорили, что на Купальницу нельзя проливать воду на пол — к слезам. Не нужно допивать воду за близкими — так можно забрать себе их болезни.

Если верите в приметы, 20 мая откажитесь от соленой еды. Наши предки не сомневались: из-за нее можно состариться раньше времени.

Замужним женщинам в этот день не следует пришивать домочадцам пуговицы к одежде. Якобы это станет причиной попадания за решетку кого-то из членов семьи.

Проблемы с законом могут грозить и будущему ребенку беременной, если она незадолго до родов решит заняться вязанием. Рукоделием не рекомендовали заниматься и юным девицам, так как зрения испортят и не смогут разглядеть достойного кавалера, а замуж отправятся вскоре за гуляку и пьяницу. Во всяком случае, так говорили в давние времена.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 20 мая: что можно делать.

К 20 мая во многих регионах на Руси устанавливалась теплая погода, люди ждали этого дня, чтобы привести в порядок лошадей. С ними шли на водоемы — с этого и начиналось их утро.

Те, у кого животных не было, старались побольше успеть в поле и огороде. Верующие ходили в храмы и обязательно подавали копеечку нищим у ворот.

Как следует из названия даты, многие ее обычаи так или иначе были связаны с водой. Ее набирали в ведра и ставили во дворе — под солнечными лучами. Ближе к закату нужно было хорошенько умыться или даже облиться с ног до головы. Такая вода, согласно народным поверьям, избавляет от недугов, дарит силу и здоровье.

Чтобы в доме всегда царили мир и взаимопонимание, 20 мая нужно испечь сдобу и собрать родных за одним столом. Если хотите наладить отношения с соседями, их тоже стоит угостить. Хозяюшки на Руси пекли булочки с запасом, чтобы накормить родных и друзей, а также поделиться с сиротами и бедняками.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 20 мая.

Если утром много росы на траве, впереди ждут три солнечных дня без осадков. Если же на лужайке сухо, к ночи пойдет ливень.

Радуга в полдень — к богатому урожаю орехов и меда ближайшим летом.

Гром — предвестник засухи в июне-июле.

Если на улице внезапно похолодало, осень в этом году придет раньше срока.

Заметное потепление к 20 мая — добрый знак. Следующая неделя окажется погожей.

«Кольцо» вокруг луны в ночном небе — предупреждение о сильном ветре на следующие сутки.

Если звезды прячутся за облаками, дождя не миновать.

Лягушки расквакались? Завтра на улице будет жарко. На знойную погоду указывает и роящаяся мошкара.

Именинники 20 мая.

В этот день именины отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Каролина, Михаил, Пахом и Степан.