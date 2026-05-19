Народные приметы на 20 мая: чего нельзя делать на Купальницу?

20 мая верующие готовятся к Вознесению Господню. За день до православного праздника — Купальница: так эту дату нарекли наши пращуры, так как у них было принято водить лошадей купаться на водоемы.
С этим днем на Руси было связано немало примет и обычаев. Знали в старину и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться потерями и болезнями. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 20 мая, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу.
Народные приметы на 20 мая: что нельзя делать.
На Купальницу в давние времена никто не умывался до двенадцати часов дня. Считалось, что так можно смыть защиту от хворей. Люди рано вставали, завтракали и шли работать, а вспоминали о водных процедурах лишь ближе к обеду. Так они надеялись сохранить здоровье.
20 мая ни в коем случае нельзя сквернословить у водоемов. Согласно народным поверьям, так можно притянуть к себе многие беды.
Запрещено бросать мусор в реки и озера. На Руси бытовало мнение, что если разозлить русалок, они обязательно отомстят. Либо не дадут рыбачить, либо и вовсе утянут на дно.
Не стоит выходить на улицу с левой ноги — весь день будут преследовать неудачи. Также не рекомендуется гулять по траве босиком. Из-за этого можно лишиться сил.
Не разрешается отлынивать от дел. Праздное времяпрепровождение может обернуться нищетой.
В старину говорили, что на Купальницу нельзя проливать воду на пол — к слезам. Не нужно допивать воду за близкими — так можно забрать себе их болезни.
Если верите в приметы, 20 мая откажитесь от соленой еды. Наши предки не сомневались: из-за нее можно состариться раньше времени.
Замужним женщинам в этот день не следует пришивать домочадцам пуговицы к одежде. Якобы это станет причиной попадания за решетку кого-то из членов семьи.
Проблемы с законом могут грозить и будущему ребенку беременной, если она незадолго до родов решит заняться вязанием. Рукоделием не рекомендовали заниматься и юным девицам, так как зрения испортят и не смогут разглядеть достойного кавалера, а замуж отправятся вскоре за гуляку и пьяницу. Во всяком случае, так говорили в давние времена.
Народные приметы на 20 мая: что можно делать.
К 20 мая во многих регионах на Руси устанавливалась теплая погода, люди ждали этого дня, чтобы привести в порядок лошадей. С ними шли на водоемы — с этого и начиналось их утро.
Те, у кого животных не было, старались побольше успеть в поле и огороде. Верующие ходили в храмы и обязательно подавали копеечку нищим у ворот.
Как следует из названия даты, многие ее обычаи так или иначе были связаны с водой. Ее набирали в ведра и ставили во дворе — под солнечными лучами. Ближе к закату нужно было хорошенько умыться или даже облиться с ног до головы. Такая вода, согласно народным поверьям, избавляет от недугов, дарит силу и здоровье.
Чтобы в доме всегда царили мир и взаимопонимание, 20 мая нужно испечь сдобу и собрать родных за одним столом. Если хотите наладить отношения с соседями, их тоже стоит угостить. Хозяюшки на Руси пекли булочки с запасом, чтобы накормить родных и друзей, а также поделиться с сиротами и бедняками.
Народные приметы о погоде на 20 мая.
Если утром много росы на траве, впереди ждут три солнечных дня без осадков. Если же на лужайке сухо, к ночи пойдет ливень.
Радуга в полдень — к богатому урожаю орехов и меда ближайшим летом.
Гром — предвестник засухи в июне-июле.
Если на улице внезапно похолодало, осень в этом году придет раньше срока.
Заметное потепление к 20 мая — добрый знак. Следующая неделя окажется погожей.
«Кольцо» вокруг луны в ночном небе — предупреждение о сильном ветре на следующие сутки.
Если звезды прячутся за облаками, дождя не миновать.
Лягушки расквакались? Завтра на улице будет жарко. На знойную погоду указывает и роящаяся мошкара.
Именинники 20 мая.
В этот день именины отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Каролина, Михаил, Пахом и Степан.